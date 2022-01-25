Возле здания СБУ в Киеве открыли стрельбу из автомата

Стрельба произошла недалеко от здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал, двое участников доставлены в районное управление полиции.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, во вторник, 25 января, правоохранители получили информацию о стрельбе из автомата возле одного из финансовых учреждений. На место выехали спецназовцы и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, несколько выстрелов в воздух произвел сотрудник охранной фирмы. Перед этим представители фирмы вошли в помещение финансовой организации, где у них возник конфликт с группой неизвестных лиц.

«Двух активных участников конфликта доставили в районное управление полиции. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Следственные действия по делу продолжаются», - говорится в сообщении.

Местное издание «Сегодня» сообщило, что стрельба произошла возле здания СБУ. На опубликованном порталом видео мужчина стреляет в воздух из автомата. По данным издания, стрелявший является инкассатором. Он принял за нападение попытку представителей одной из общественных организаций наклеить наклейки на пункт обмена валют.