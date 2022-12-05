Дети отправили более 500 тысяч писем российским военнослужащим

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Дети со всей России приняли участие в акции поддержки наших военнослужащих и отправили более 500 тысяч писем в зону специальной военной операции. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Наши ребятишки со всей страны уже написали и отправили на фронт более 500 тысяч писем, которые поддерживают наших ребят сегодня на фронте», - подчеркнул Кириенко журналистам.

Напомним, что акция «Письмо солдату» проводится Министерством обороны России вместе с движением «Юнармия».

Многие школьники писали письма впервые в жизни, и им помогали учителя, объясняя с чего начать и как обратиться к адресату.