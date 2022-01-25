Дочь Завротнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Подписчики попросили девушку прокомментировать слух о потери ее матерью речи.
© Фото: anna_zavorotnyuk, Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении состояния матери, назвав их «очередным бредом журналистов». Такое заявление она сделала в своем аккаунте в Instagram.
«Это очередной бред журналистов», - написала Заворотнюк в ответ на просьбу прокомментировать слух о том, что актриса якобы потеряла речь.
О болезни Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. По информации СМИ, у актрисы обнаружили глиобластому. Семья Заворотнюк подтвердила, что артистка проходит курс лечения, не уточняя диагноза и попросив с уважением отнестись к приватности личной жизни. Ранее Анна Заворотнюк рассказала, как на нее саму повлиял недуг матери.