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Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение

Игнат Далакян
18:39 05.12.2022
Путин также поблагодарил волонтеров за помощь семьям, родителям военнослужащих-участников спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Помощь волонтеров семьям, родителям военнослужащих-участников спецоперации абсолютно востребована, власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе».

«Абсолютно востребованной является ваша (волонтеров - прим. ред.) помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон! Спасибо вам большое», - сказал президент России.

Президент российского государства также добавил, что имена волонтеров, которые рискуя своей жизнью и здоровьем помогали людям, должна знать вся страна.

Ранее Владимир Путин на Крымском мосту обсудил подробности его восстановления. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ об уникальном подходе при восстановлении взорванного участка моста.

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