Десять кораблей Балтфлота вышли в море, чтобы отработать морской бой

В группировку входят восемь ракетных кораблей и два ракетных катера. Цель выхода - отработать тактику противокорабельной и противовоздушной обороны, а также провести розыгрыш морского боя.

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Отряд из 10 кораблей Балтийского флота вышел в море для отработки морского боя. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В эту группировку входят восемь ракетных кораблей и два ракетных катера. Цель выхода - отработать тактику противокорабельной и противовоздушной обороны, а также провести розыгрыш морского боя.

«В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград". В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Балтийского флота, экипажами будет отработано обнаружение условного вражеского отряда. Будут произведены электронные пуски ракет. Также экипажи поставят помехи, чтобы уклониться от противокорабельных ракет условного противника.

Также отряд кораблей ждут артиллерийские стрельбы, совместное маневрирование, а также отработка противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

Ранее сообщалось, что «Бастионы» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на курильском острове Парамушир.

Материал подготовил: Тимур Шерзад, Николай Баранов