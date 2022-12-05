Армия Армия Армия

Десять кораблей Балтфлота вышли в море, чтобы отработать морской бой

18:00 05.12.2022
В группировку входят восемь ракетных кораблей и два ракетных катера. Цель выхода - отработать тактику противокорабельной и противовоздушной обороны, а также провести розыгрыш морского боя. 
Десять кораблей Балтфлота вышли в море, чтобы отработать морской бой
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Отряд из 10 кораблей Балтийского флота вышел в море для отработки морского боя. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. 

В эту группировку входят восемь ракетных кораблей и два ракетных катера. Цель выхода - отработать тактику противокорабельной и противовоздушной обороны, а также провести розыгрыш морского боя. 

«В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград". В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Балтийского флота, экипажами будет отработано обнаружение условного вражеского отряда. Будут произведены электронные пуски ракет. Также экипажи поставят помехи, чтобы уклониться от противокорабельных ракет условного противника. 

Также отряд кораблей ждут артиллерийские стрельбы, совместное маневрирование, а также отработка противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

Ранее сообщалось, что «Бастионы» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на курильском острове Парамушир.

Материал подготовил: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Видео
Путин поблагодарил волонтеров, поддерживающих участвующих в спецоперации бойцов
18:21 В стране и мире
В Запорожье заявили об обнаружении схрона с оружием в Мелитополе
17:47 В стране и мире
Видео
«Я оказался в горле реактора»: инженер-механик «Ленина» рассказал, чем удивил его ледокол
17:46 В стране и мире
Путин заявил о важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России
14:45 В стране и мире
Видео
«Эту ерунду надо игнорировать»: эксперт о ценовом потолке на нефть из РФ
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.