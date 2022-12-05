В МВД Молдавии сообщили об обнаружении ракеты на севере страны

© Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Министерство внутренних дел Молдавии сообщает, что пограничная служба обнаружила в понедельник недалеко от города Бричаны, который находится на севере республики, упавшую ракету. Принадлежность ракеты не уточняется.

«Объект был обнаружен пограничным патрулем в саду недалеко от Бричан. В соответствии с планами действий МВД пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы», - цитирует РИА Новости пресс-службу МВД Молдавии.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Позднее в Белом доме официально подтвердили, что в Польше упала украинская ракета.