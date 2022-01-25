Защита на лицо: какие маски действительно способны уберечь от коронавируса

Сохранить здоровье и снизить риск заражения COVID-19 позволяет медицинская маска, не устают напоминать врачи. Но все ли маски одинаково полезны? В Роскачестве проверили вирусонепроницаемость этих медицинских изделий, особенно тех, что продаются через Интернет. И пришли к неоднозначным выводам.

«Не сильно плохо. Есть нюансы, но достаточно терпимо. Опять же от лица зависит. Бывает, вот так торчит, вот так торчит», - комментирует проверку эксперт по контролю качества медицинских изделий Павел Спичаков.

Павел Спичаков - контролер качества медицинских изделий. Он буквально на пальцах объясняет, какой должна быть защита. Здесь два параметра: плотное прилегание к лицу и, самое главное, наличие фильтра. Именно он - барьер на пути вирусов.

Медицинские маски, которые мы носим уже два года, защиту не гарантируют. К такому выводу пришли эксперты Роскачества после исследования пяти популярных торговых марок. Самая лучшая из них, по опубликованным результатам, может задержать всего 23% вирусов. Впрочем, Росздравнадзор с этим категорически не согласен, называя такую методику проверки сомнительной.

В распространенной Роскачеством информации отсутствуют сведения, подтверждающие валидацию примененной методики оценки вирусной проницаемости медицинских масок, что ставит под большие сомнения как ее правильность, так и полученные при ее применении результаты.

Медицинская маска как защита на лицо - сегодня один из главных товаров, который выпускают в миллионных количествах ежедневно. Объем производства только в России вырос в 20 раз. И появилось такое понятие, как «масочный бизнес».

Аккуратно разрезаем маску, купленную в ближайшей аптеке. Внутри должен находиться так называемый фильтр. Причем с иной структурой, менее плотной, нежели внешний слой маски. Фильтр есть, значит, это средство защиты работает. Пусть и не очень эффективно, но против распространения вируса сработает и тканевая маска. А вот того, кто ее носит, от инфицирования это не обезопасит.

«Это должны быть защитные медицинские маски. То есть главным критерием являются не эстетические свойства, а именно защитные. В обязательном порядке должен быть слой гидрофильного материала. Могут быть пускай и гидрофобные слои, но гидрофильный обязательно должен быть», - говорит доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Среди рекомендованных специалистами - маски стандарта N95. Проще говоря, респираторы, которые надежнее даже хирургических.

«Если речь идет о "красных зонах", где есть непосредственная опасность заражения вирусом, то там конечно же нужно применять респираторы с подтвержденным классом защиты. И об этом есть рекомендации ВОЗ», - объясняет президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

За границей респираторы уже выходят за пределы «красных зон». В Италии с конца декабря их требуют носить в общественном транспорте, в кинотеатрах и на стадионах. Обязательны они и для публичных мест Латвии - там тканевые маски теперь под запретом. А в Румынии за них штраф более 500 долларов. Но масок с высокой степенью защиты пока не хватает всем.

«Мы быстро расширяемся, мы наращиваем производство, мы работаем 24 на 7, мы нанимаем сотрудников без перерыва, мы работаем на новом оборудовании, мы заказываем избыточное сырье, чтобы иметь возможность приспособиться к любым условиям», - рассказывает генеральный директор завода по производству масок Брайан Волин.

Производство респираторов наращивают в Соединенных Штатах. Чтобы из собственных резервов раздать 400 миллионов средств защиты, которые должны обезопасить от более заразного омикрон-штамма.

«В моем рюкзаке, которого у меня нет с собой, я ношу несколько масок KN95. Причина, по которой они мне нравятся, в том, что они лучше прилегают к носу, и когда я работаю в очках, намного легче видеть. Они лучше защищают? Хорошо, отлично. Я готов носить их», - отмечает житель Нью-Йорка Майкл Конраддер.

Но какой бы эффективной маска ни была, ее ношение надо сочетать с другими средствами профилактики. С мытьем рук, социальной дистанцией и дезинфекцией. Только так можно уберечь себя от коварства коронавируса.