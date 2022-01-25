В Киеве предприниматели в ходе протестов попытались взять штурмом здание Верховной рады

В Киеве толпа предпринимателей пыталась взять штурмом Верховную раду. К зданию парламента стянуты дополнительные силы полиции, кордон силовиков пока сдерживает митингующих. Как передает корреспондент РИА Новости, во время стычек протестующие использовали дымовые шашки и файеры.

Участники акции протеста требуют от властей отменить закон о кассовых аппаратах, который действует на Украине с 1 января. Он вызвал бурю негодования у мелких и средних предпринимателей еще на стадии разработки.

Формально киевские власти стремились вывести бизнес из тени. Однако скорость внедрения новых правил, завышенные цены на аппараты и постоянно неработающее приложение, через которое бизнесмены должны отправлять данные об операциях в налоговую, превратили инициативу в серьезную проблему. За несвоевременно переданный отчет предпринимателям теперь грозят огромные штрафы.