Осколки в стене: кадры с места взрыва гранаты в жилом доме в Приморье
В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры с места взрыва гранаты в многоквартирном жилом доме в Арсеньеве Приморского края. На видео запечатлен подъезд, в котором произошел инцидент.
По словам автора ролика, после взрыва гранаты от нее остались осколки в стене.
В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. СУ СК России по региону возбудило дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, полиция и сотрудники экстренных служб.