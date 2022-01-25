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Осколки в стене: кадры с места взрыва гранаты в жилом доме в Приморье

Анна Касаткина
16:10 25.01.2022
В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры с места взрыва гранаты в многоквартирном жилом доме в Арсеньеве Приморского края. На видео запечатлен подъезд, в котором произошел инцидент.

По словам автора ролика, после взрыва гранаты от нее остались осколки в стене.

В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. СУ СК России по региону возбудило дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, полиция и сотрудники экстренных служб.

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