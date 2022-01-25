В стране и мире Осколки в стене: кадры с места взрыва гранаты в жилом доме в Приморье Анна Касаткина В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Опубликованы кадры с места взрыва гранаты в многоквартирном жилом доме в Арсеньеве Приморского края. На видео запечатлен подъезд, в котором произошел инцидент. По словам автора ролика, после взрыва гранаты от нее остались осколки в стене. В результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. СУ СК России по региону возбудило дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, полиция и сотрудники экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика