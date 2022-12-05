Россия ратифицировала реструктуризацию госкредита Белоруссии

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации госкредита Белоруссии. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией об изменении условий отдельных российско-белорусских соглашений.

Как сообщил РИА Новости министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, Минск и Москва договорились о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет. Отсрочка, по словам Селиверстова, позволит Белоруссии не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств перед партнерами из России и их погашение. Установленные сроки, по мнению главы белорусского Минфина, «более комфортные и взаимоприемлемые».

Селиверстов подчеркнул важность достигнутой с российскими партнерами договоренности «о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период».