В стране и мире В Театре Комиссаржевской подтвердили госпитализацию актера Ивана Краско Игнат Далакян В театре сообщили, что за актером следят достойные, хорошие врачи петербургского кардиоцентра. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Читайте нас на: В Санкт-Петербургском театре имени В.Ф. Комиссаржевской подтвердили телеканалу «Звезда» госпитализацию актера Ивана Краско в кардиоцентр Северной столицы. «Иван Иванович госпитализирован, он лежит в кардиологии, мы наблюдаем за его состоянием. За ним смотрят достойные, хорошие врачи», - сообщили в пресс-службе театра. Ранее появилась информация о госпитализации Ивана Краско в кардиоцентр в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что у артиста гипертонический криз, состояние средней степени тяжести. Экспертное мнение и аналитика