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В Мурманске подняли российский флаг на атомном ледоколе «Сибирь»

15:35 25.01.2022
Атомные ледоколы проекта 22 220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.
В Мурманске подняли российский флаг на атомном ледоколе «Сибирь»
© Фото: АО «Балтийский завод»
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Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22 220 «Сибирь» состоялась в Мурманске на причале ФГУП «Атомфлот».

В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Атомные ледоколы проекта 22 220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.

Длина атомохода составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что состояние отечественного атомного ледокольного флота образцовое.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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