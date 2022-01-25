СМИ: в Приморье произошел взрыв в жилом доме

Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве в жилом доме в городе Арсеньево в Приморском крае. По предварительным данным, в здании взорвалась граната, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Как сообщает СУ СК России по региону, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в общем коридоре на шестом этаже многоквартирного дома по улице Островского. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм и потери крови.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство")», - говорится в сообщении силового ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели произошедшего, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства инцидента.