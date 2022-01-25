«Будем болеть и гордиться успехами»: Путин пообщался с российской сборной перед отъездом на ОИ в Пекин

Президент России Владимир Путин надеется, что российская сборная на Олимпийских играх в Пекине сделает все, чтобы доказать высокий класс спортивной школы в РФ. Об этом глава государства заявил в ходе онлайн-встречи со спортсменами нашей национальной команды в преддверии XXIV ОИ.

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, - более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», - сказал Путин.

Он добавил, что вся Россия будет болеть за своих спортсменов и гордиться их успехами.

«Мы здесь на родине будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж», - высказался президент.

Российский лидер пожелал спортсменам сборной здоровья, хорошего боевого настроя и поздравил каждого из них с включением в национальную команду.

Он также сообщил, что есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на высоком уровне и во время мероприятия будет обеспечена безопасность всех спортсменов и зрителей. Вместе с тем глава государства призвал олимпийскую сборную РФ соблюдать все предписания для обеспечения собственной безопасности.