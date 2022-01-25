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Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Роман Захаров
13:23 25.01.2022
Президент России провел видеоконференцию, в ходе которой пообщался с учащимися вузов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президета РФ
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем. Глава государства провел видеоконференцию и пообщался с учащимися вузов в режиме онлайн.

«Сегодня Татьянин день, День российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых. Потому что память о студенческой поре остается с нами на всю жизнь», - сказал российский лидер в своем обращении.

Путин отметил связь поколений, присутствующую между выпускниками вузов, и добавил, что благодаря такой связи «Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы». 

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