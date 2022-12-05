В Кремле не считают заявления Макрона об озабоченностях РФ изменением подходов Парижа

Ранее французский лидер заявлял, что вопрос гарантий безопасности для России должен стать основной для переговоров с Украиной.

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Заявления французского президента Эммануэля Макрона о необходимости учитывать озабоченности России по безопасности не означают, что подходы Парижа изменились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы так не считаем», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне французский лидер озвучил свою версию мирного плана по Украине. По его мнению, вопрос защиты союзников и гарантий безопасности для России в будущем должен стать основой для возвращения участников противостояния за переговорный стол.