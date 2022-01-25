В Рособрнадзоре допустили перенос досрочной сдачи ОГЭ и ЕГЭ в случае ухудшения эпидситуации

Досрочный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ могут перенести в случае сохранения неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Как отметили в Рособрнадзоре, единое расписание ГИА на 2022 год предусматривает досрочную сдачу для выпускников прошлых лет. Сдача должна состояться в период с 30 мая по 2 июля.