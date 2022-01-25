Представители 129 стран приглашены на форум «Армия-2022»

Делегации и предприятия промышленности 129 стран приглашены для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны России генерал армии Павел Попов.

«Для участия в форуме приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств», - сказал военачальник на заседании организационного комитета форума.

Замминистра добавил, что сейчас идет работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. В данный момент, по его словам, уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

Павел Попов также сообщил, что программой форума предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества Российской Федерации с другими государствами для продвижения российского оружия на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области состоятся показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций из других стран.

Материал подготовил: Роман Захаров