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«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

13:17 25.01.2022
В учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка 1 000 военнослужащих.
«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
© Фото: Минобороны России
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Автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на учениях РВСН в Ивановской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе учений стратегические ракетчики выведут комплексы на полевые позиции, совершат 100-километровый марш. Также они отработают вопросы «рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения».

«При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокировке  и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие должны будут обнаружить и ликвидировать условных диверсантов, в том числе в темное время суток.

В учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка 1 000 военнослужащих.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Тайфун-М» - боевая противодиверсионная машина, которая предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов и баз с пусковыми шахтами. Машина создана на базе БТР-82, внутри она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для разведки с воздуха. 

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