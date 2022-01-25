«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

Автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на учениях РВСН в Ивановской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе учений стратегические ракетчики выведут комплексы на полевые позиции, совершат 100-километровый марш. Также они отработают вопросы «рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения».

«При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие должны будут обнаружить и ликвидировать условных диверсантов, в том числе в темное время суток.

В учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка 1 000 военнослужащих.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Тайфун-М» - боевая противодиверсионная машина, которая предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов и баз с пусковыми шахтами. Машина создана на базе БТР-82, внутри она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для разведки с воздуха.