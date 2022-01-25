«Мастера артиллерийского огня»: военнослужащие отстрелялись из минометов, пулеметов, гранатометов в Ростовской области

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии соревнуются на отборочном этапе конкурса АрМИ-2022 «Мастера артиллерийского огня», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Соревнования проходят в Ростовской области на полигонах Кузьминский и Кадамовский.

Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из 120-мм миномета «Сани», стрельбы по мишеням на дальности от 100 до 400 метров из 7,62-мм пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.

Также военнослужащие будут соревноваться в вождении легкого бронированного тягача МТ-ЛБ и преодолевать препятствия на время. Лучшие артиллеристы смогут представлять объединение на армейском этапе конкурса в марте.

В отборочном этапе участвуют более 600 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц вооружения и техники.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.

Автомат Калашникова АК-74 создан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974-м. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы - примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45х39. Показатель кучности и точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов