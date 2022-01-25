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В Крыму начались танковые учебные стрельбы

11:01 25.01.2022
Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности.
В Крыму начались танковые учебные стрельбы
© Фото: Минобороны России
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Танковые подразделения армейского корпуса приступили к учебным стрельбам на полигоне в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа приступили к выполнению учебных стрельб на полигоне Ангарский в Республике Крым», - говорится в сообщении.

Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности во время «встречного боя». Также военнослужащие отработают действия по подавлению противотанковых расчетов «врага» и отстреляются по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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