«Грады» накрыли огнем «врага» в Кузбассе

Уничтожение противника на максимальных дальностях отработали артиллеристы на учениях в Сибири. Учения прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Разведчики с помощью беспилотников «Орлан-10» обнаружили скопление техники и отрядов условного противника. Координаты сразу же передали расчетам реактивных систем залпового огня «Град», которые прямой наводкой ликвидировали все цели на расстоянии до 20 километров.

Сразу после этого боевая техника сменила позиции, чтобы избежать ответного удара, и приготовилась к следующей задаче. Как отметили в Минобороны, основное внимание на учениях уделялось слаженности работы всех расчетов и разведчиков.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов