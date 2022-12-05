Вскрыть позиции и атаковать «террористов»: в Лаосе стартовала активная фаза учений «Ларос-2022»

Всего в учениях «Ларос-2022» участвуют более 800 военнослужащих.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Восточного военного округа и Лаоса разгромили условных боевиков в рамках масштабных совместных учений «Ларос-2022». Активная фаза совместной «контртеррористической операции» проходит сейчас на лаосском полигоне Бан Пэн.

Разведка вскрыла позиции незаконных формирований, после чего в район выдвинулись танковые и мотострелковые подразделения двух стран. Затем военнослужащие вступили в бой с условными террористами. Особое внимание командование уделило тактике и слаженности действий группировок.

В ходе учебной операции с вертолетов впервые был высажен совместный тактический десант, который атаковал условных террористов с фланга. Всего в учениях «Ларос-2022» участвуют более 800 военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов