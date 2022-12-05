Удерживая стратегические высоты: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Ефрейтор Сергей Самойленко, сапер

Ефрейтор Сергей Самойленко в составе инженерно-технической роты выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. В условиях, сопряженных с риском для жизни, он ежедневно выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывчатых устройств, несущих опасность для мирного населения.

После успешного разминирования населенного пункта ефрейтору Самойленко была поставлена задача по доставке материальных средств для оборудования фортификационных сооружений линии обороны. Продвигаясь по маршруту, колонна, в составе которой находился Сергей, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Мгновенно оценив обстановку, Сергей Самойленко вывел в безопасное место из-под огня группу военнослужащих, сохранив им жизни.

Сам ефрейтор Сергей Самойленко получил ранение. Однако сумел самостоятельно оказать себе медицинскую помощь. Он продолжил выполнять задачи, в результате чего материальные средства были доставлены в заданный район своевременно, что позволило укрепить оборонительные рубежи наших войск и отразить атаку националистов.