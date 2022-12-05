Удерживая стратегические высоты: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Майор Евгений Кузнецов, заместитель командира бригады
Майор Евгений Кузнецов выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами. Стремясь вновь завладеть поселком, противник подверг позиции российских войск массированному артиллерийскому и минометному обстрелу.
Находясь на передовых рубежах обороны, Евгений Кузнецов вместе с подчиненными одними из первых вступили в бой с боевиками. Сдерживая их наступательный порыв, майор Кузнецов вместе с бойцами ВС РФ не допустили прорыва националистов, обеспечив прикрытие перегруппировки российских подразделений.
В неравном бою с подразделением майора Кузнецова, несмотря на численное превосходство, националисты понесли ощутимые потери. После того, как российские подразделения перегруппировались, Евгений вывел свое подразделение из-под вражеского огня и организовал перемещение на новые позиции.
Благодаря смелости и самоотверженности майора Евгения Кузнецова, а также мужеству и профессионализму его подчиненных, противник был отброшен на исходные позиции, понеся значительные потери.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.