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Удерживая стратегические высоты: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:30 05.12.2022
Российские военные грамотно выполняют поставленные задачи, очищая территории освобожденных населенных пунктов от вражеских мин, своевременно доставляя грузы на линию обороны, прикрывая подразделения ВС РФ.
Удерживая стратегические высоты: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Ефрейтор Сергей Самойленко, сапер

Ефрейтор Сергей Самойленко в составе инженерно-технической роты выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. В условиях, сопряженных с риском для жизни, он ежедневно выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывчатых устройств, несущих опасность для мирного населения.

После успешного разминирования населенного пункта ефрейтору Самойленко была поставлена задача по доставке материальных средств для оборудования фортификационных сооружений линии обороны. Продвигаясь по маршруту, колонна, в составе которой находился Сергей, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Мгновенно оценив обстановку, Сергей Самойленко вывел в безопасное место из-под огня группу военнослужащих, сохранив им жизни.

Сам ефрейтор Сергей Самойленко получил ранение. Однако сумел самостоятельно оказать себе медицинскую помощь. Он продолжил выполнять задачи, в результате чего материальные средства были доставлены в заданный район своевременно, что позволило укрепить оборонительные рубежи наших войск и отразить атаку националистов.

© Минобороны России

Сержант Владимир Нагаев, старший стрелок мотострелкового отделения

В составе мотострелкового подразделения сержант Владимир Нагаев выполнял задачу по удержанию стратегически важной высоты. Националисты предприняли попытку ее взять, сопровождая атаку артиллерийским и минометным обстрелом.

Находясь на переднем крае рубежа обороны, под плотным огнем артиллерии и танков противника, Владимир лично уничтожил пятерых боевиков. Также он оказывал помощь раненым товарищам и эвакуировал их из-под огня противника в укрытие.

Благодаря смелости, отваге и решительным действиям сержанта Владимира Нагаева, атакующая группа боевиков была уничтожена на подступах к высоте.

© Минобороны России

Майор Евгений Кузнецов, заместитель командира бригады

Майор Евгений Кузнецов выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами. Стремясь вновь завладеть поселком, противник подверг позиции российских войск массированному артиллерийскому и минометному обстрелу.

Находясь на передовых рубежах обороны, Евгений Кузнецов вместе с подчиненными одними из первых вступили в бой с боевиками. Сдерживая их наступательный порыв, майор Кузнецов вместе с бойцами ВС РФ не допустили прорыва националистов, обеспечив прикрытие перегруппировки российских подразделений.

В неравном бою с подразделением майора Кузнецова, несмотря на численное превосходство, националисты понесли ощутимые потери. После того, как российские подразделения перегруппировались, Евгений вывел свое подразделение из-под вражеского огня и организовал перемещение на новые позиции.

Благодаря смелости и самоотверженности майора Евгения Кузнецова, а также мужеству и профессионализму его подчиненных, противник был отброшен на исходные позиции, понеся значительные потери.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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