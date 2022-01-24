В Якутии из-за роста заболеваемости COVID-19 объявили о мобилизации жителей с медобразованием

Нагрузка на медучреждения Якутии из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 увеличилась в десятки раз. Об этом говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что к медицинской консультации граждан привлечены ученые. Также власти Якутии объявили о мобилизации местных жителей с медицинским образованием для помощи в первичном звене здравоохранения.

«Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование и в настоящее время не работает по специальности», - приводит РИА Новости слова заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Помимо этого, по ее словам, для оказания первичной помощи призваны народные депутаты Якутии, у которых есть медобразование.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в стационары Якутии поступило 107 больных COVID-19, среди которых восемь детей. За сутки в республике было выявлено 1 211 новых случаев заражения инфекцией.