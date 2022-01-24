На рок-волне американские военнослужащие погрузили очередную посылку в Киев. Слова группы AC DC звучат как мантра: «Поймай меня, если хочешь остановить, я на своем пути, я побеждаю давление». Видео, опубликованное Пентагоном, прокомментировал украинский министр обороны Алексей Резников, причем на английском языке.

«Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», - радостно сообщил он.

В режиме реального времени строится маршрут грузового борта США: покинув базу в Калифорнии, с остановкой во Франкфурте, он прибывает в Киев. В самолете не менее сотни противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», одноразовые штурмовые гранатометы - всего в страну прибыло свыше 90 тонн летального оружия.

Республиканец Майкл Маккол в прямом эфире CBS приветствует наращивание военного контингента США у российских границ.

«Мы должны усилить военные учения в Польше, Прибалтике, в Румынии и Болгарии, чтобы показать Путину, насколько мы серьезны», - заявил Маккол.

Уже несколько дней отрабатывается теория о том, что сотрудники американского дипведомства на Украине готовятся лететь домой. При этом Госдеп информацию опроверг. Но журналисты настаивают на обратном.

Фабрика по производству фейков заработала на полную мощь. Министерство иностранных дел Великобритании делится информацией о якобы намерении Кремля поставить на место украинского президента своего человека. В российском МИДе отреагировали жестко.

«Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», - сказали в ответ во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Об уроках истории напомнили главе МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс: на днях дипломат разделила ордынское иго пополам, заявив, что украинский народ выстоял и против монголов, и против татар. Даже после этого госпожа Трасс остается на своем посту, в то время как глава ВМФ Германии Шенбах подал в отставку, всего лишь за мысль о сотрудничестве с Россией.

«Россия - старинная и важная страна... Даже нам - Индии, Германии - нужна Россия. Думаю, хорошо иметь эту большую страну в качестве двустороннего партнера. Это дает шанс и Евросоюзу и США держать ее в поле зрения», - высказал ранее свое мнение Кай-Ахим Шенбах.

Его мысль подтверждают многочисленные дипломатические контакты как минимум за последний месяц. Диалоги по линии Россия-НАТО, ОБСЕ и встречи на высшем уровне. И это только начало политического года.

«Известно, что президент Макрон - президент Франции - сказал, что он в начале февраля планирует провести переговоры в Путиным, британский министр обороны тоже собирается с нашим министром переговорить. Не исключено, что Блинкен с Байденом с Лавровым еще раз встретятся. Недавно был у нас новый министр иностранных дел Германии. То есть смотрите, идет очень такая, ну на мой взгляд, интенсивная дипломатическая работа, диалог», - считает российский политолог Николай Топорнин.

Политическую волю уже проявили в Германии: Берлин не намерен поставлять на Украину оружие. К тому же канцлер ФРГ Олаф Шольц практически вывел формулу компромисса между НАТО и Россией - письменных гарантий по нерасширению блока на восток не даем, но де-факто продвигаться вперед не будем.