Экс-глава МО Таджикистана: на афгано-таджикской границе каждый день перестрелки

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Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана не только не улучшается после ухода США, но становится только хуже. На ней участились перестрелки между наркоторговцами, которые теперь происходят каждый день. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил экс-министр обороны республики Таджикистан Шерали Хайруллоев.

«После того, как США ушли из Афганистана, это для нас серьезная проблема. Все-таки мы имеем с Афганистаном границу в 1400 км. Там не только наркотики, но и другие вылазки. У нас на границе с Афганистаном практически нету и дня, чтобы перестрелки не было. Ну это в основном между наркоторговцами и наркокурьерами. Каждый день. Так что обстановка не улучшается на этой границе. С каждым годом все хуже и хуже становится», - заявил Хайруллоев.

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