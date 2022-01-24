Стая бродячих собак напала на школьника на Камчатке

Стая бродячих собак напала на 8-летнего школьника на Камчатке. Инцидент произошел в городе Вилючинск. Очевидцы произошедшего опубликовали момент нападения на ребенка в Instagram. Судя по кадрам, ЧП произошло во время катания детей с горки. Отогнать животных от мальчика удалось очевидцу, который находился рядом.

«По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на 8-летнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую оперативно смог отогнать подоспевший очевидец. По словам отца ребенка, у одного животного на ухе имелся чип», - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась, но на его ноге имеется синяк, добавили в ведомстве. Сейчас прокуратура и другие надзорные органы проводят проверку по факту нападения бесхозных собак.