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Небо под контролем: как российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование

08:53 24.01.2022
В ходе тренировки экипажи отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Сирии прошло первое совместное российско-сирийское воздушное патрулирование. Боевые самолеты поднялись в небо сразу с двух аэродромов. Из Дамаска взлетели МиГ-29 и МиГ-23, а с Хмеймима Су-35 и Су-34.

Несмотря на то, что в Сирии сейчас сезон дождей погода на авиабазе Хмеймим хорошая. Один за другим в чистое солнечное небо взлетели истребители.

Российские и сирийские самолеты встретились в небе, объединились в группы и совершили облет приграничных районов. В ходе тренировки экипажи отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням на одном из полигонов. Предполетная подготовка экипажей проводилась на авиабазе «Хмеймим». Там пилоты отработали все воздушные элементы на земле, используя макеты самолетов. И с помощью переводчиков на картах обсудили план действий. Командованием принято решение отныне сделать такие совместные полеты регулярными.

Материал подготовили: Игорь Лапик и Андрей Работнов

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