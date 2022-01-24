Небо под контролем: как российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование

В Сирии прошло первое совместное российско-сирийское воздушное патрулирование. Боевые самолеты поднялись в небо сразу с двух аэродромов. Из Дамаска взлетели МиГ-29 и МиГ-23, а с Хмеймима Су-35 и Су-34.

Несмотря на то, что в Сирии сейчас сезон дождей погода на авиабазе Хмеймим хорошая. Один за другим в чистое солнечное небо взлетели истребители.

Российские и сирийские самолеты встретились в небе, объединились в группы и совершили облет приграничных районов. В ходе тренировки экипажи отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням на одном из полигонов. Предполетная подготовка экипажей проводилась на авиабазе «Хмеймим». Там пилоты отработали все воздушные элементы на земле, используя макеты самолетов. И с помощью переводчиков на картах обсудили план действий. Командованием принято решение отныне сделать такие совместные полеты регулярными.

Материал подготовили: Игорь Лапик и Андрей Работнов