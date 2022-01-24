Огневое подавление: кадры учений бойцов ВДВ под Ярославлем

На полигоне Песочное в Ярославской области стартовала учебно-боевая подготовка подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Первыми на полигон вышли парашютно-десантные батальоны Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков соединения, которые с первых чисел января, совершив марш на штатной технике из пунктов постоянной дислокации, прибыли на полигон.

В рамках мероприятий боевой подготовки проходят боевые стрельбы взводов. Основными целями занятий являются отработка действий личного состава в обороне и наступлении, а также максимальной слаженности бойцов при выполнении поставленных задач.

На занятиях отрабатываются вопросы подготовки к выполнению практических стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, управления командирами взводов подчиненными подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым, принятие ими решения по поступающим вводным, а также удержания боевого порядка при ведении боя при наступлении на боевых машинах.

В ходе проведения боевых стрельб личный состав под прикрытием боевых машин вел огонь с ходу по появляющимся целям из штатного оружия на расстоянии до 1200 метров, с захватом огневых позиций условного противника и удержанием захваченного рубежа до прибытия основных сил, быстро и метко поражая цели.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов