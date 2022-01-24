Жилой дом загорелся в Петербурге: видео

В Санкт-Петербурге полыхает жилой дом. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Инцидент произошел на Лиговском проспекте, куда сейчас стянуты значительные силы МЧС. На момент прибытия первых подразделений огонь горел на площади в 100 квадратов, но стремительно начал распространяться и перекинулся на чердак, где разгорелся с новой силой.

«Происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

К этой минуте известно о присвоении пожару дополнительного ранга сложности. С огнем ведут борьбу 73 человека, также к тушению привлечены 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.