Летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование

Несмотря на то, что в Сирии сейчас сезон дождей, погода на авиабазе Хмеймим радует. В чистое солнечное небо взлетают истребители Су-35 и Су-34. Их летчики называют «утята» за характерные особенности фюзеляжа.

Следом на первое в истории совместное российско-сирийское воздушное патрулирование подобно ракете совершает вертикальный взлет истребитель Су-35. В это же время с аэродромов «Сейкаль» и «Думэйр» в окрестностях Дамаска в воздух поднимаются сирийские МиГ-29 и МиГ-23.

Характерная антенна в виде гриба над фюзеляжем - это отличительная особенность самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Этот исполин выполняет роль летающего командного пункта. Из этого воздушного штаба осуществляется наведение боевых самолетов на цели.

Внизу коричневый пейзаж бескрайней пустыни, а вверху крылатые машины блестят в лучах яркого солнца. Российские и сирийские самолеты встречаются в небе, объединяются в совместные группы и совершают облет приграничных районов. Проходят несколько контрольных точек, которые нужно пересечь в заданное время.

Задача сирийских МиГов - это контроль воздушного пространства, истребительное прикрытие и учебные пуски ракет по воздушным целям. Российские экипажи поражают бомбами наземные мишени на одном из полигонов в центральной части страны.

«Были выполнены полеты вдоль Голанских высот вдоль южной границы сирийской республики. Сегодня мы впервые летали в единых боевых порядках, налаживали взаимодействие с летчиками САР. Понимаем друг друга с полуслова», - рассказал командир экипажа Су-34 Александр.

Говоря об успехе этого первого совместного воздушного патрулирования, нельзя забывать про работу наземных служб. Заправить самолеты рабочими жидкостями, проверить все системы и датчики, подвесить вооружение. Заботливо протереть стекла кабины. И только тогда «утята», сверкая острыми клювами, могут выпорхнуть из своего гнезда.

Надписи на арабском, но в душе эта техника русская. МиГ-23 советского производства, но до сих пор стоят на вооружении сирийской армии. Они принимали участие во всех боевых операциях.

Предполетная подготовка экипажей проводилась на авиабазе «Хмеймим». Там пилоты отработали все воздушные элементы на земле, используя макеты самолетов. И с помощью переводчиков на картах обсудили план действий. Командованием принято решение отныне сделать такие совместные полеты регулярными.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Андрей Работнов