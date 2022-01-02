Ученые выяснили уровень опасности омикрон-штамма для легких

Омикрон-штамм наносит гораздо меньше вреда легким, чем предыдущие варианты коронавируса. Совместное исследование об этом провели ученые из трех университетов – Вашингтонского, Висконсинского в Мэдисоне и Токийского.

Результат работы международной группы ученых опубликованы в научном журнале Research Square. В ходе исследования была проведена серия экспериментов на мышах и хомяках, передает РИА Новости.

Исследование показало, что вред легким заметно ниже, чем при предыдущих штаммах. Также выяснилось, что зараженные новым штаммом животные в основном испытывали легкие симптомы болезни. Кроме того, мыши и хомяки практически не сталкивались с проблемой потери веса.

Кроме того, издание The Telegraph со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР сообщило, что уровень смертности от омикрона-штамма на 75% ниже в сравнении с предыдущими вариациями вируса. Авторы исследования пришли к выводу, что это говорит о скором разделении показателей заболеваемости и смертности, что означает конец пандемии и начало эндемической фазы.

Ранее стало известно, что поствакцинальный иммунитет к новому штамму коронавируса «омикрон» после двух доз препарата «Спутник V» является достаточным для сдерживания распространения нового штамма по России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к этим выводам независимо друг от друга пришли две российские научно-исследовательские организации.