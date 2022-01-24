Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси

В отсеке для шасси грузового самолета, приземлившегося в амстердамском аэропорту Схипхол, был найден мужчина. Он оказался живым.

Сообщается, что воздушное судно следовало по маршруту Южная Африка - Нидерланды. Полет с учетом остановки в Кении длился 11 часов. Где именно пассажир незаконно пробрался на борт, сейчас выясняют.

Как сообщили агентству AFP в полиции Нидерландов, возраст и национальность мужчины также пока не установлены. Как безбилетному пассажиру удалось выжить, неизвестно. Отмечается, что сейчас мужчина доставлен в больницу в стабильном состоянии.