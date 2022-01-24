В Москве выборочно проверят соблюдение требований о переводе сотрудников на удаленку

В Москве компании выборочно проверят на соблюдение требований по удаленной работе для 30% сотрудников. Об этом рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением омикрон-штамма ранее продлил до 1 апреля режим дистанционной работы для 30% работников компаний, призвав работодателей перевести на удаленку максимальное число сотрудников.

«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», - сказал Данчиков РИА Новости.

Он добавил, что в случае несоблюдения требования нарушителей привлекут к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.

Кроме того, по словам начальника ведомства, в Москве будут усилены проверки по соблюдению противоэпидемиологических мер в общественных местах.