Мятежные военные объявили о захвате власти в Буркина-Фасо

Военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили о захвате власти в стране и роспуске правительства. Соответствующее заявление прочитал в эфире национального телевидения прочитал возглавивший мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

В сообщении говорится, что в стране распускается правительство и приостанавливается действие конституции. Кроме того, закрываются воздушные и наземные границы и вводится комендантский час, сообщает местное издание leFaso.

Мятеж военных начался на ряде армейских баз в Буркина-Фасо в воскресенье, 23 января. Сообщалось, что военные атаковали и захватили резиденцию президента Рока Марка Кристиана Каборе в квартале Патт-д'Уа в столице страны Уагадугу. Достоверно неизвестно, где сейчас находится президент страны. По разным данным, он может быть арестован мятежниками и содержится на одной из военных баз, либо он смог спастись и скрывается в надежном место под охраной жандармерии.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные политические источники и сотрудников служб безопасности сообщило, что президент ушел в отставку. Официально объявление об этом пока не было.