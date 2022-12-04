Борьба с националистами: для чего в Запорожье был создан добровольческий батальон Судоплатова

Подразделение было основано в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Запорожье на этой неделе был доукомплектован всем необходимым снаряжением и теперь полностью готов к выполнению боевых задач добровольческий батальон имени генерала НКВД Павла Судоплатова, легендарного советского разведчика, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.

Решение о создании такого подразделения было принято в сентябре этого года, сразу после того, как летом в Мелитополе - временной столице региона - был открыт бюст в честь Судоплатова, уроженца этих мест.

И вдохновившись подвигами предков, вступить в ряды батальона выразили желание не только запорожцы. В составе уже есть добровольцы с Урала, Крыма, Херсонской области. Подразделение формировалось ударными темпами, прошло все этапы боевого слаживания и было укомплектовано новейшей бронетехникой. И вот батальон имени Судоплатова полностью готов к бою с украинскими боевиками.

О том, что подвигло бойцов вступить в батальон, какое значение имеет личность Судоплатова, и какие задачи будет выполнять подразделение, смотрите в сюжете Георгия Мамсурова для программы «Главное с Ольгой Беловой».