Колоссальные потери: как ВС РФ сокрушают националистов на Донецком направлении
На Донецком направлении на этой неделе российские войска значительно продвинулись вперед. Полностью освобожден населенный пункт Андреевка, продолжается наступление на Водяное. Освобождены также поселки Белогоровка, Перше Травня и Курдюмовка. В результате этого под контроль ВС РФ перешла стратегическая трасса Горловка - Артемовск. И это важно, так как Артемовск - он же в украинской версии Бахмут - наши силы все сильнее сейчас сжимают в тиски и отрезают пути его снабжения.
Ситуация для врага там критическая. Украинские националисты пытаются маневрировать и отводить технику на запасные рубежи. Но и наши источники, и западные в один голос говорят, что положение боевиков с каждым днем все тяжелее. Радикалы несут колоссальные потери в районе Артемовска, теряя ежедневно до батальона живой силы. Ситуация для них усугубляется осенней распутицей и наступившими холодами.
О том, как благодаря успешным и самоотверженным действиям российские Вооруженные силы продолжают теснить противника, освобождая все новые и новые населенные пункты, смотрите в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».