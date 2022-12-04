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Колоссальные потери: как ВС РФ сокрушают националистов на Донецком направлении

Валентин Гвоздев
19:44 04.12.2022
Боевики несут колоссальные потери в районе Артемовска, теряя ежедневно до батальона живой силы. Ситуация для них усугубляется осенней распутицей и наступившими холодами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Донецком направлении на этой неделе российские войска значительно продвинулись вперед. Полностью освобожден населенный пункт Андреевка, продолжается наступление на Водяное. Освобождены также поселки Белогоровка, Перше Травня и Курдюмовка. В результате этого под контроль ВС РФ перешла стратегическая трасса Горловка - Артемовск. И это важно, так как Артемовск - он же в украинской версии Бахмут - наши силы все сильнее сейчас сжимают в тиски и отрезают пути его снабжения.

Ситуация для врага там критическая. Украинские националисты пытаются маневрировать и отводить технику на запасные рубежи. Но и наши источники, и западные в один голос говорят, что положение боевиков с каждым днем все тяжелее. Радикалы несут колоссальные потери в районе Артемовска, теряя ежедневно до батальона живой силы. Ситуация для них усугубляется осенней распутицей и наступившими холодами.

О том, как благодаря успешным и самоотверженным действиям российские Вооруженные силы продолжают теснить противника, освобождая все новые и новые населенные пункты, смотрите в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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