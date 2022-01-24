Мифическая угроза: как Украина и НАТО готовятся противостоять «российской агрессии»

В Киеве проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны. Его созвал президент Владимир Зеленский. Как сообщает Совбез страны, на повестке - меры противодействия внутренним и внешним угрозам, а также другие вопросы.

Напряженность вокруг Украины нарастает с каждым днем. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, высока угроза вооруженного наступления на Донбасс, украинские власти концентрируют большие силы у линии разграничения. Активно продвигается и техника НАТО на восток. Все это происходит на фоне обвинений в агрессии в адрес Москвы.

Кадры с перемещением тяжелой военной техники сегодня активно публикуют в соцсетях жители Румынии. Появилось и видео с эшелоном в польском Иновроцлаве в двухстах километрах от Калининграда.

Под зажигательную песню AC/DC американские военные загружают очередную партию ракетных комплексов Javelin и одноразовых штурмовых гранатометов для Украины. Девяносто тонн летального оружия в Вашингтоне официально называют помощью Киеву против мифической российской агрессии. Но почему-то о наступлении сегодня заговорил сам Владимир Зеленский.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», - сказал он на встрече с сотрудниками Службы внешней разведки.

В связи с обстановкой вокруг Украины, которую искусственно нагнетают в самих странах НАТО и в Киеве, в Североатлантическом альянсе объявили об усилении своего присутствия в Восточной Европе. Дания отправила четыре истребителя F-16 и фрегат в Литву. Нидерланды посылают два новейших F-35 в Болгарию и переводят корабли и наземные силы в боевую готовность. Туда же идет испанский ракетный фрегат, и Мадрид готов дослать еще и самолеты. Французы уже в готовности перебросить свои силы в Румынию. В Штатах тоже заявили, что изучают возможность расширения военного контингента в регионе. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн добавила, что ЕС готов оказать серьезную финансовую поддержку Украине.

«Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта», - сказала она.

Панические настроения и у дипломатов. Сегодня практически одновременно МИД Японии и Австралии порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. А все началось с сотрудников американского посольства в Киеве, которые уже сидят на чемоданах.

Сотрудники посольства и те, кто не задействован в серьезной работе, готовятся к эвакуации. Они вынуждены пойти на этот шаг, так как американское правительство уверено, что шансы российского вторжения очень высоки. Однако в историю с войной не верят почему-то даже американские политологи.

«Ситуация с Украиной кажется довольно тревожной, она очень расстраивает и даже пугает. Но по факту никакой войны не будет. Никаких шансов что она начнется, потому что США понимают: они не могут выиграть войну с Россией. Мы только что потерпели ужасающее поражение в Афганистане. Как вообще американские военные и НАТО могут допускать возможность войны с Россией? Тем более, прямо у нее на пороге. США и НАТО создают слишком много шума, нагнетают страх, ведут информационную войну», - объясняет политолог Джон Вароли.

Пока западные СМИ словно на конвейере публикуют один фейк о российском наступлении за другим, ВСУ накаляют ситуацию в Донбассе. Об этом же сегодня говорили и в Кремле.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из всех стран НАТО не обостряет обстановку лишь Германия. В Берлине заявили, что усилят воздушные патрули над Румынией, но подтвердили отказ от поставок летального оружия Украине.

«Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время... Германия не поддерживает экспорт летального вооружения уже несколько лет», - заявил канцлер Олаф Шольц.

Ситуацию вокруг Украины сегодня обсуждают и на съезде министров иностранных дел Европы, куда прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. От него, прежде всего, ждут разъяснений по поводу эвакуации дипмиссии из Киева.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин», - сказал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Киеве тем временем проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны. Президент Зеленский обсуждает меры противодействия внутренним и внешним угрозам. И в ближайшее время станет ясно, насколько серьезны его сегодняшние слова о наступлении.