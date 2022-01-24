Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя

В Подмосковье прокуратура заинтересовалась публикацией в Сети видео, на котором блогер привела медведя в свою квартиру в Мытищах, правоохранители организовали проверку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором жительница Мытищ демонстрирует медведя в своей квартире», - сообщили в прокуратуре Московской области.

Как утверждается, в результате проверки правоохранители дадут оценку законности действий блогера, а в случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором женщина привела в свою квартиру взрослого бурого медведя в качестве подарка для своего маленького сына.