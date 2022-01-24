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Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы «Русского радио» и группы «Земляне»

Анна Касаткина
18:10 24.01.2022
Сервис также должен объяснить причины наложенных ограничений.
Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы «Русского радио» и группы «Земляне»
© Фото: Pavlo Gonchar, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов «Русского радио» и группы «Земляне». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

«24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис также должен объяснить причины наложенных ограничений.

Как рассказали в РКН, владелец «Русского радио» «Русская медиагруппа» предоставила видеохостингу все необходимые документы с подтверждением прав на размещенный на канале контент, в связи с чем основания для введения ограничений вызывают вопросы.

В ведомстве также считают, что подобные действия со стороны YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

О блокировке каналов «Русского радио» и группы «Земляне» ранее сообщили в «Русской медиагруппе», заподозрив видеохостинг в идеологической цензуре, так как компания «активно занимается пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя как патриотический медиахолдинг».

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