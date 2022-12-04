Тайное становится явным: как Маск взбудоражил общественность после разоблачения Twitter

Владелец Twitter заявил, что в ближайшее время готов опубликовать материалы об ограничении свободы слова в этой соцсети.

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Ценность правды в разгар информационной и ментальной войны переоценить невозможно. И именно за возможность говорить правду сейчас идет параллельная информационная война.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, похоже, окончательно разочаровался в принципах и целях американской демократии и готов бросить вызов глубинному государству. Тому самому Deep State, который управляет государственной политикой Соединенных Штатов. И делает это в том числе через соцсети и средства массовой информации посредством тотальной регулировки и фильтрации того, о чем можно говорить, а о чем нельзя.

И вот Маск, который не так давно выкупил Twitter, заявил, что в ближайшее время готов опубликовать материалы об ограничении свободы слова в этой соцсети, потому что, по его словам, «общественность должна знать, что произошло на самом деле».

А для Вашингтона такие откровения могут быть действительно опасны. Напомним, первое, что сделали демократы сразу после выборов, - это заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях. А до того были скандалы с утечкой чувствительной информации о методах работы АНБ и ЦРУ, и секретные документы от Джулиана Ассанжа о ходе войны в Афганистане, Ираке и Сирии, в том числе о расстрелах мирных жителей американскими военными.

И вот первая порция компромата - уже в открытом доступе. Илон Маск опубликовал секретные данные про президента США Джо Байдена и его порочного сына Хантера.

Подробнее о том, как американские власти использовали Twitter в политических целях, и какую реакцию у общественности вызвало разоблачение соцсети от нынешнего владельца компании Илона Маска, смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».