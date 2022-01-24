Специалисты из Джибути пройдут обучение в РФ по применению комплекса «Уран-6»

Военнослужащие из Джибути пройдут обучение в Международном противоминном центре ВС РФ в подмосковном Нахабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Группа из восьми иностранных специалистов начала подготовку. Курс продлится до 10 апреля. Обучение будут проходить в классах и на специальных площадках, по его итогам африканские военнослужащие получат навыки управления комплексом «Уран-6».

«Уран-6» - робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов