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Специалисты из Джибути пройдут обучение в РФ по применению комплекса «Уран-6»

17:12 24.01.2022
Курс подготовки продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом.
Специалисты из Джибути пройдут обучение в РФ по применению комплекса «Уран-6»
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие из Джибути пройдут обучение в Международном противоминном центре ВС РФ в подмосковном Нахабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Группа из восьми иностранных специалистов начала подготовку. Курс продлится до 10 апреля. Обучение будут проходить в классах и на специальных площадках, по его итогам африканские военнослужащие получат навыки управления комплексом «Уран-6».

«Уран-6» - робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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