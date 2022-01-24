Старинный сборник Пушкина пытались вывезти из Крыма на Украину
Крымским таможенникам удалось пресечь незаконный вывоз на Украину старинной книги с произведениями Александра Пушкина. Как уточняется, сборник был издан в XIX веке.
В ФТС России рассказали, что редкую книгу сотрудники таможни обнаружили при осмотре машины россиянина в пункте пропуска «Армянск», мужчина направлялся на Украину.
«Редкая книга, датированная 1894 годом, находилась в багажнике автомобиля в дорожной сумке среди личных вещей гражданина. Печатное издание не было задекларировано, разрешительные документы отсутствовали. В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрел книгу более десяти лет назад и не знал, что она может представлять историческую и культурную ценность», - говорится в сообщении службы.
В частности, в книге содержатся знаменитые баллады, сказки, стихи Пушкина, а также 500 писем русского поэта.
«Сборник иллюстрирован портретами А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта», - добавили в ФТС.
Как утверждается, в настоящий момент старинное издание отправили на экспертизу, правоохранители решают вопрос о том, чтобы возбудить дело об административном правонарушении.