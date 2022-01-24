В стране и мире Старинный сборник Пушкина пытались вывезти из Крыма на Украину Анна Назайкина В частности, в книге содержатся его знаменитые баллады, сказки, поэмы, стихотворения, а также 500 писем русского поэта. © Видео: ФТС России © Фото: ФТС России Читайте нас на: Крымским таможенникам удалось пресечь незаконный вывоз на Украину старинной книги с произведениями Александра Пушкина. Как уточняется, сборник был издан в XIX веке. В ФТС России рассказали, что редкую книгу сотрудники таможни обнаружили при осмотре машины россиянина в пункте пропуска «Армянск», мужчина направлялся на Украину. «Редкая книга, датированная 1894 годом, находилась в багажнике автомобиля в дорожной сумке среди личных вещей гражданина. Печатное издание не было задекларировано, разрешительные документы отсутствовали. В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрел книгу более десяти лет назад и не знал, что она может представлять историческую и культурную ценность», - говорится в сообщении службы. В частности, в книге содержатся знаменитые баллады, сказки, стихи Пушкина, а также 500 писем русского поэта. «Сборник иллюстрирован портретами А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта», - добавили в ФТС. Как утверждается, в настоящий момент старинное издание отправили на экспертизу, правоохранители решают вопрос о том, чтобы возбудить дело об административном правонарушении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика