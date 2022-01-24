Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Старинный сборник Пушкина пытались вывезти из Крыма на Украину

Анна Назайкина
17:39 24.01.2022
В частности, в книге содержатся его знаменитые баллады, сказки, поэмы, стихотворения, а также 500 писем русского поэта.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
Читайте нас на:

Крымским таможенникам удалось пресечь незаконный вывоз на Украину старинной книги с произведениями Александра Пушкина. Как уточняется, сборник был издан в XIX веке.

В ФТС России рассказали, что редкую книгу сотрудники таможни обнаружили при осмотре машины россиянина в пункте пропуска «Армянск», мужчина направлялся на Украину.

«Редкая книга, датированная 1894 годом, находилась в багажнике автомобиля в дорожной сумке среди личных вещей гражданина. Печатное издание не было задекларировано, разрешительные документы отсутствовали. В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрел книгу более десяти лет назад и не знал, что она может представлять историческую и культурную ценность», - говорится в сообщении службы.

В частности, в книге содержатся знаменитые баллады, сказки, стихи Пушкина, а также 500 писем русского поэта.

«Сборник иллюстрирован портретами А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта», - добавили в ФТС.

Как утверждается, в настоящий момент старинное издание отправили на экспертизу, правоохранители решают вопрос о том, чтобы возбудить дело об административном правонарушении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:14 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене
18:18 В стране и мире
Видео
Подозреваемую в подстрекательстве к убийству своей семьи в Омске девочку поместили под стражу
15:58 В стране и мире
Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям
13:32 Спорт
Видео
«Начнется вакханалия»: в РФС оценили решение болельщиков нескольких клубов бойкотировать игры
12:34 В стране и мире
В НАТО заявили об усилении позиций в Восточной Европе
Популярное
Видео
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.