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Настоящее и будущее страны: как прошла встреча Путина и молодых ученых в Сочи

Виталий Никулин
18:35 04.12.2022
В ходе беседы зашла речь и про специальную военную операцию, и новые территории - как их интегрировать в научную и образовательную среду. Тут предстоит решить много вопросов, включая бюрократические препоны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Суверенитет и независимость в научной сфере, и переход к новому технологическому кладу - об этом шла речь на состоявшейся на этой неделе масштабной встрече Владимира Путина и молодых российских ученых.

Разговор состоялся в Сочи, на Федеральной территории «Сириус», которая за последние несколько лет превратилась в настоящий научно-технический, культурный и спортивный кластер, где учатся и работают ведущие умы и таланты страны - те, кто в ближайшее время займут лидирующие позиции, или уже составляют настоящую элиту страны. И на этих исследователей Россия возлагает особые надежды.

Говорили про изобретения и рационализаторские предложения, изучение вулканов и цунами на Камчатке, про ценные породы рыб на Ямале, генную терапию и биотехнологии, про людей с ограниченными способностями, которые, несмотря на физические сложности, добивались выдающихся успехов в науке.

Зашла речь и про специальную военную операцию, и новые территории - как их интегрировать в научную и образовательную среду. Тут предстоит решить много вопросов, включая бюрократические препоны. Такие как, например, признание дипломов ДНР и ЛНР о высшем образовании.

Интересное предложение поступило от заместителя декана факультета психологии МГУ. Университет в этом году стал побратимом Донецкого национального университета, и в ходе встреч с коллегами выяснились любопытные вещи. Например, в годы Великой Отечественной войны специалисты по зрительному восприятию занимались маскировкой зданий Ленинграда и Москвы, в частности, Кремля и Большого театра. Нейропсихологи помогали раненым бойцам восстанавливать память, внимание, речь. В послевоенные годы психологи сопровождали пилотируемые космические полеты, занимались организацией труда на производствах.

И вот поступило актуальное предложение - наладить совместную системную работу и привлекать профессиональных специалистов для оказания квалифицированной психологической помощи военнослужащим, их женам, членам семей, беженцами и особенно детям, пострадавшим от войны. Тем более что, по данным ВЦИОМ, примерно четверть жителей нашей страны нуждаются в психологической помощи.

О том, какими отечественными достижениями можно по праву гордиться, и как прошла встреча президента с молодыми учеными и заслуженными мастерами своего дела, смотрите в сюжете Виталия Никулина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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