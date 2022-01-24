Вертолетчики отработали посадку с одним двигателем и противозенитные маневры в Ленобласти

Полеты на предельно малой высоте выполнили вертолетчики в Ленинградской области. Тренировка прошла в сложных метеоусловиях. В небо поднялись многоцелевые Ми-8АМТШ и ударные Ми-24 и Ми-28Н.

Экипажи вертолетов отработали наиболее сложные элементы пилотажа, посадку по приборам и с одним работающим двигателем, а также противозенитные маневры.

Особое внимание командиры уделили взаимодействию пилотов и наземной группы управления. Всего вертолетчики совершили почти полсотни взлетов и посадок.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Ми-24 (неофициальное название - «Крокодил») создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых. Может нести более 15 видов вооружения на шести точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах.

Подробнее о Ми-24 читайте в материале Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов