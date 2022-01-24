Центробанк приостановил покупку иностранной валюты

Банк России перестанет закупать иностранную валюту для снижения волатильности финансовых рынков на фоне падения рубля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на рынке, добавили в пресс-службе.

В ЦБ также заверили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой стабильности.