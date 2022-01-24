В стране и мире Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге Анна Касаткина Нападавший ранил несколько человек из длинноствольного оружия. © Фото: Scott Rodgerson, Unsplash Читайте нас на: Несколько человек ранены в результате нападения на лекционный зал в Гейдельберге на северо-западе земли Баден-Вюртемберг в Германии. Об этом сообщает полиция города Мангейма в Twitter. «Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Нападавший мертв», - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранители, ведется расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика