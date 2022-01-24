Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
Нападавший ранил несколько человек из длинноствольного оружия.
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Несколько человек ранены в результате нападения на лекционный зал в Гейдельберге на северо-западе земли Баден-Вюртемберг в Германии. Об этом сообщает полиция города Мангейма в Twitter.
«Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Нападавший мертв», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранители, ведется расследование.