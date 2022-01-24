Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

Украинской разведке следует начать не только сдерживать внешние угрозы, но и перейти в наступление для отстаивания национальных интересов. Об этом на встрече с сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, эффективная разведка играет чрезвычайно важную роль, так как государство сопротивляется «крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству».

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов», - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины.

Он добавил, что у сотрудников СВР есть опыт и возможности для воплощения этой стратегии.

По словам Зеленского, государству важно получать правдивые сведения, чтобы страной никто не манипулировал и не использовал ее в своих интересах.