В стране и мире Упавшая с крыши детсада льдина убила ребенка в Магадане Ян Брацкий В момент трагедии ребенок шел вдоль стены здания детского сада, после падения льда мальчик скончался на месте. © Фото: СУ СК РФ по Магаданской области Читайте нас на: Восьмилетний ребенок погиб в Магадане после падения льда с крыши детского сада. О трагедии сообщили в региональном СУ СК России. «Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», - сообщается на официальном сайте ведомства. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана оценка деятельности ответственных за уборку кровли от снега и льда. © СУ СК РФ по Магаданской области Экспертное мнение и аналитика