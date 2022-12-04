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Упавшая с крыши детсада льдина убила ребенка в Магадане

Ян Брацкий
15:41 04.12.2022
В момент трагедии ребенок шел вдоль стены здания детского сада, после падения льда мальчик скончался на месте.
Упавшая с крыши детсада льдина убила ребенка в Магадане
© Фото: СУ СК РФ по Магаданской области
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Восьмилетний ребенок погиб в Магадане после падения льда с крыши детского сада. О трагедии сообщили в региональном СУ СК России.  

«Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», - сообщается на официальном сайте ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана оценка деятельности ответственных за уборку кровли от снега и льда.

© СУ СК РФ по Магаданской области
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